EQS-News: Viromed Medical AG erreicht wichtigen Meilenstein – Vereinbarung mit CORIUS Gruppe zur exklusiven Anwendung von Plasma Care® by Viromed mit wesentlichem Wachstumspotenzial

Viromed Medical AG erreicht wichtigen Meilenstein – Vereinbarung mit CORIUS Gruppe zur exklusiven Anwendung von Plasma Care® by Viromed mit wesentlichem Wachstumspotenzial



22.04.2024 / 16:30 CET/CEST

Viromed Medical AG erreicht wichtigen Meilenstein – Vereinbarung mit CORIUS Gruppe zur exklusiven Anwendung von Plasma Care® by Viromed mit wesentlichem Wachstumspotenzial



Pinneberg, 22. April 2024 – Die Viromed Medical AG (ISIN: DE000A3MQR65) hat mit der CORIUS Gruppe eine Vereinbarung zur exklusiven Anwendung der zukunftsweisenden Kaltplasmatherapie mit Plasma Care® by Viromed für deren 1.250.000 Patientinnen und Patienten geschlossen und etabliert Plasma Care® by Viromed als Benchmark in Deutschland. Diese bedeutende Kooperation ermöglicht in Deutschland allein nach Marktstudien rund 40 Prozent der Patientinnen und Patienten mit akuten und chronischen Wunden den Zugang zu der nach Zahl der ausgelieferten Geräte mit Abstand marktführenden Kaltplasmatherapie. Durch den Einsatz von Plasma Care® by Viromed als exklusive Behandlungsmethode in einem der größten Netzwerke für dermatologische und phlebologische Praxen in Europa erwartet die Viromed Medical AG ein wesentliches Wachstumspotenzial und rechnet ab dem Geschäftsjahr 2025 mit einem zusätzlichen Ergebnisbeitrag von EUR 0,28 bis EUR 0,34 je Aktie.



Die CORIUS Gruppe, das nach eigenen Angaben größte dermatologische und phlebologische Praxisnetzwerk in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, wird die Kaltplasmatherapie mit Plasma Care® by Viromed in ihren 77 Standorten mit eigenen Praxen und Kliniken in Deutschland exklusiv einsetzen. Die Viromed Medical AG geht davon aus, dass der Einsatz von Plasma Care® by Viromed durch die CORIUS Gruppe eine Signalwirkung für die Wundbehandlung in Deutschland haben wird, die die weitere Verbreitung der innovativen Kaltplasmatherapie beschleunigt.



Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Diese Vereinbarung ist ein echter Meilenstein für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens. Sie unterstreicht zudem das Vertrauen der CORIUS Gruppe in unsere Technologie Plasma Care® by Viromed und deren Bedeutung für die Zukunft der Wundbehandlung. Durch die exklusive Anwendung unserer zukunftsweisenden Kaltplasmatherapie in den Einrichtungen der CORIUS Gruppe mit ihren 1.250.000 Patientinnen und Patienten wird Plasma Care® by Viromed eine Schlüsselrolle in der innovativen Wundversorgung spielen. Wir sind überzeugt, dass weitere Kliniken und Versorgungseinrichtungen dem Vorbild der CORIUS Gruppe folgen werden.“



Über die Viromed Medical AG: Die Viromed Medical AG verfügt über eine breite Kundenbasis in der DACH Region, darunter verschiedene DAX-Unternehmen, z. B. Volkswagen und Lufthansa, sowie Bundesländer und diverse Bundesministerien, 1.100 Krankenhäuser, 7.000 Apotheken und 17.000 Arztpraxen.



Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstandsvorsitzender

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de

