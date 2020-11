US-Wahl im Fokus: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen

Der DAX startete 0,6 Prozent im Plus bei 11.858,81 Punkten in die Sitzung.

Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt wie schon zu Wochenbeginn auf Erholung. Am Montag war der DAX bereits um zwei Prozent gestiegen, nachdem er in der Vorwoche im Zuge der Verschärfung der Corona-Krise fast neun Prozent verloren hatte.

"Bessere Stimmung" auf dem Parkett

Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axi schrieb mit Blick auf die auch an der Wall Street gestiegenen Börsenkurse von einer "besseren Stimmung" am Vorabend der Wahl, weil die jüngsten Umfragen unverändert auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden hindeuteten. In den wahlentscheidenden Bundesstaaten seien es aber enge Rennen, mahnte er. Jeffrey Halley, Analyst beim Broker Oanda, rät Anlegern am US-Wahltag zu Gelassenheit: Sich fernhalten vom Trubel und sich die Show in Ruhe anschauen, alles andere sei nicht gut für den Blutdruck.

In Frankfurt stehen Bilanzen im Fokus

In der Berichtssaison geht es in Deutschland weiter mit Zahlen von Bayer aus dem DAX sowie einigen weiteren Unternehmen aus MDAX und SDAX. Bayer verfehlte mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) vor Sonderposten die Markterwartungen.

Der zu den Corona-Krisengewinnern zählende Kochboxenversender HelloFresh bestätigte die zuvor bereits angehobenen Jahresziele.

