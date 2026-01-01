DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 ±0,0%Nas23.580 +0,2%Bitcoin81.947 -0,5%Euro1,1594 -0,1%Öl64,49 +1,0%Gold4.587 -0,7%
Erkundungsteam der Bundeswehr auf Grönland eingetroffen

16.01.26 18:43 Uhr

NUUK (dpa-AFX) - Auf der Arktisinsel Grönland ist das Erkundungsteam der Bundeswehr zusammen mit Soldaten aus anderen europäischen Staaten gelandet. Eine Maschine mit den Männern und Frauen landete auf dem Flughafen in die Hauptstadt Nuuk, wie eine dpa-Korrespondentin berichtete.

Die Soldaten sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. Unter anderem Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande schicken Soldaten.

Es gehe um die Frage, ob die Arktis sicher sei und inwiefern Deutschland mit seinen Nato-Partnern dazu beitragen könne, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Das deutsche Team - 15 Männer und Frauen - besteht demnach aus Logistikern und Experten unterschiedlicher Bereiche.

Die Erkundungsmission wird von Dänemark angeführt, zu dem die größtenteils mit Eis bedeckte Insel gehört. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt deutlich gemacht, dass Amerika sich die Insel einverleiben will - was die europäischen Nato-Partner vehement ablehnen./wbj/DP/stw