Erkundungsteam der Bundeswehr noch auf Grönland

18.01.26 11:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Ein 15-köpfiges Erkundungsteam der Bundeswehr befindet sich noch auf der Arktisinsel Grönland. Es sei nicht absehbar, wie lang der Aufenthalt sein werde, teilte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die deutschen Soldaten waren am Freitagabend zusammen mit Soldaten aus anderen europäischen Staaten in der Hauptstadt Nuuk gelandet.

Die Soldaten sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. Es gehe um die Frage, ob die Arktis sicher sei und inwiefern Deutschland mit seinen Nato-Partnern dazu beitragen könne, hatte ein Ministeriumssprecher gesagt. Das deutsche Team besteht demnach aus Logistikern und Experten unterschiedlicher Bereiche.

Die Erkundungsmission wird von Dänemark angeführt, zu dem die größtenteils mit Eis bedeckte Insel gehört. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt deutlich gemacht, dass Amerika sich die Insel einverleiben will - was die europäischen Nato-Partner vehement ablehnen. Am frühen Samstagabend kündigte Trump zusätzliche Zölle für Deutschland und sieben weitere europäische Nato-Länder an, die jüngst Soldaten auf die Erkundungsmission nach Grönland schickten./bg/DP/zb