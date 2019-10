Die mit Abstand volatilste DAX-Aktie: Wem Wirecard zu heikel ist, der kann auf diese Konkurrenten setzen

Dementsprechend ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Wirecard-Aktie, sofern ein weiterer Vorwurf der FT veröffentlicht werden sollte, ihre charttechnisch sehr wichtige und symbolträchtige Marke von 100 Euro unterschreiten könnte. Sollte es tatsächlich zu einem derartigen Abverkauf kommen, könnte der Preis pro Aktie sogar bis auf das 52-Wochen-Tief bei 86,28 Euro zurückfallen.

Weitere Vorwürfe sind denkbar

Dabei bietet gerade das Geschäftsmodell von Wirecard genügend Angriffsfläche für weitere Vorwürfe. Denn im Gegensatz zu vielen Konkurrenten arbeiten die Münchener viel mit Drittanbietern zusammen und deren mögliches Fehlverhalten wirft immer wieder auch ein schlechtes Licht auf Wirecard.

Diese drei US-Konkurrenten laufen Wirecard davon

Anleger, die sich in der Zahlungsdienstleister-Branche engagieren möchten und vor hohen Kursschwankungen zurückschrecken, sollten ihr Kapital möglichereweise in die US-Schwergewichte des Sektors, wie zum Beispiel PayPal, MasterCard und Visa, investieren.

Denn während die Wirecard-Aktie in den zurückliegenden 52-Wochen über 30 Prozent an Wert einbüßen musste, kletterten an den US-Börsen die Anteilsscheine von PayPal um über 18 Prozent, Visa um rund 25 Prozent und MasterCard sogar über 33 Prozent. Starke Konsumausgaben und eine vorschreitende Abkehr von Bargeld könnten diesen dynamischen Aufwärtstrend auch weiterhin am Leben erhalten.

Momentum vs. Bewertung

Das positive Momentum dieser drei Payment-Aktien darf jedoch nicht über die fundamentale Datenlage der Branche hinwegtäuschen. Denn mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2021 von unter 20 schneiden die Papiere von Wirecard im Vergleich zur Peer-Group verhältnismäßig gut ab. Mit geschätzten KGVs für das Jahr 2021 von rund 23,6, 24,3 und 25,8 sind die Anteilscheine von Visa, MasterCard und PayPal deutlich höher angeisiedelt. Die vermeintlich lukrative Bewertung der Wirecard-Aktie hängt natürlich mit dem extremen Kursrücksetzern Mitte Oktober zusammen. Dementsprechend gibt es aus fundamentaler Sicht zwar gut Argumente für die Aktie, ein dynamisches Momentum mag gegenwärtig jedoch eher bei den Konkurrenten zu finden sein.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Werbung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Anton Garin / Shutterstock.com