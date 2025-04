Ernüchterung setzt sein

Nach dem Erholungsschub am Donnerstag geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien mit den Kursen wieder abwärts.

Sie folgen damit der Vorgabe der Wall Street. Dort hatten die wichtigsten Indizes tiefrot geschlossen, womit sie allerdings nur einen Teil der massiven Aufschläge vom Mittwoch wieder abgaben.

Nach der Euphorie nach der dreimonatigen Aussetzung der Vergeltungszölle durch US-Präsident kehrte wieder mehr Nüchternheit ein. Zum einen, weil den globalen Märkten angesichts der unsteten US-Handelspolitik viel Unsicherheit erhalten bleibt, zum anderen, weil der Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, USA und China, weiter eskaliert. Das Weiße Haus stellte nämlich klar, dass für Warenimporte aus China, die ohnehin von dem Zollaufschub ausgenommen worden waren, nun Abgaben von 145 Prozent und nicht etwa 125 Prozent fällig seien.

Dessen ungeachtet schlagen sich die chinesischen Börsen vor dem Wochenende in der Region Ostasien klar am besten. Der Shanghai Composite gewann zuletzt 0,12 Prozent auf 3.227,65 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,56 Prozent auf 20.798,63 Indexpunkte. Hier dürften Spekulationen stützen, dass Regierung und Notenbank mit Konjunkturstimuli zur Seite stehen. Zudem verfüge China schon länger über Erfahrung, was gespannte Handelsbeziehungen mit den USA betreffe, so Marktteilnehmer.

Inmitten des sich verschärfenden Zollkriegs verstärkt China derweil seine Bemühungen um engere Handelsbeziehungen mit den asiatischen Nachbarn mit Besuchen auf höchster Ebene. Staatschef Xi Jinping wird nächste Woche Südostasien bereisen und dabei in Vietnam, Malaysia und Kambodscha Halt machen.

Uneinheitliche Börsen in Asien