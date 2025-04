Zukäufe

Carl Icahn lässt sich auch durch den jüngsten Markteinbruch infolge der neuen Trump-Zölle nicht beirren und hat bei den Aktien von CVR Partners weiter kräftig zugegriffen. Er bleibt seiner Strategie bei dem Konzern damit weiter treu.

• Icahn kaufte bei CVR Partners kräftig zu

• Handelsplan in Kraft

• Icahn auch stark bei Muttergesellschaft engagiert

Starinvestor Carl Icahn hat seine Beteiligung am Düngemittelproduzenten CVR Partners erneut signifikant erhöht. Bereits seit dem ersten Quartal 2024 ist der 89-jährige Investor bei dem Agrarchemieunternehmen engagiert - und schon in der Vergangenheit durch wahre Serien an Aktienzukäufen aufgefallen. So baute Icahn etwa im November nach dem Wahlsieg von Donald Trump seine Beteiligung über zahlreiche Tage hinweg deutlich aus. Auch seitdem hat er seinen Anteil an dem Unternehmen durch zahlreiche Transaktionen kontinuierlich erhöht - zuletzt nun zwischen dem 3. und 7. April, als die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt gegangen waren.

Icahn erhöht Beteiligung an CVR Partners trotz Marktunsicherheit

Wie aus einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Formular hervorgeht, erwarb Icahn am 3., 4. und 7. April 2025 insgesamt 12.434 CVR Partners-Aktien im Gesamtwert von 855.580 US-Dollar. Die Käufe erfolgten zu Kursen zwischen 66,65 US-Dollar und 74,98 US-Dollar und fielen in eine Phase erhöhter Marktschwankungen, ausgelöst durch von US-Präsident Trump neu eingeführten Importzöllen. Auch die CVR Partners-Aktie geriet dabei in den Abwärtssog und näherte sich an der NYSE ihrem 52-Wochen-Tief, das zu diesem Zeitpunkt bei 62,94 US-Dollar lag. Die Kursverluste - und die damit verbundene Möglichkeit, günstiger an den Anteilsschein zu kommen - könnten womöglich eine Rolle bei der Größe der Zukäufe gespielt haben, denn Icahns vorangegangenen drei Transaktionen - zwischen dem 28. März und dem 1. April - fielen mit insgesamt 5.490 erworbenen Aktien nicht einmal halb so groß aus.

Bereits vor den jüngsten Zukäufen war Carl Icahn laut SEC-Angaben mit mehr als zehn Prozent an CVR Partners beteiligt und somit ein bedeutender Großaktionär des Unternehmens. Die aktuelle Aufstockung seiner Unternehmensanteile erfolgte im Rahmen eines sogenannten Rule 10b5-1-Handelsplans, der bereits am 20. Dezember 2024 beschlossen worden war und Icahn den Erwerb von bis zu 320.000 Stammaktien erlaubt. Höhe und Zeitpunkt der Käufe richten sich dabei "nach den Bedingungen des 10b5-1-Handelsplans, den Marktbedingungen, dem Stückpreis und weiteren Faktoren", heißt es im entsprechenden Dokument. Der Handelsplant läuft mit der Ausführung aller Kaufaufträge aus, jedoch spätestens am 1. Juni 2025.

Darum könnte der aktivistische Investor Gefallen an der CVR-Aktie gefunden haben

Icahn ist bekannt dafür, bei seinen Investments gezielt unterbewertete Unternehmen ins Visier zu nehmen und nicht nur Kapital bereitzustellen, sondern auch aktiv Einfluss auf ihre strategische Ausrichtung zu nehmen. Sein Engagement bei CVR Partners dürfte somit Teil einer umfassenderen Strategie sein, die auf langfristige Wertsteigerung zielt - sowohl durch operative Verbesserungen als auch durch gezielte Marktchancen.

Laut "Investing.com" gilt die CVR Partners-Aktie derzeit auch tatsächlich als unterbewertet, obwohl der Hersteller von Stickstoffdüngerprodukten im Februar zuletzt solide Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 präsentiert hatte. So lag der Gewinn je Aktie mit 1,73 US-Dollar über den Erwartungen der Analysten, während der Umsatz mit 139,56 Millionen US-Dollar im Rahmen der Prognosen blieb. Der Nettogewinn betrug 18 Millionen US-Dollar, das EBITDA lag bei 50 Millionen US-Dollar. Anleger konnten sich über eine Quartalsdividende von 1,75 US-Dollar freuen, für das Gesamtjahr 2024 summierten sich die Ausschüttungen auf 6,76 US-Dollar pro Aktie - womöglich ist dies auch ein Grund dafür, dass Icahn bei dem Papier kräftig zugreift. Zudem zeigte sich der Konzern im Rahmen der Bilanzvorlage zuversichtlich für die zukünftige Entwicklung und erwartete eine starke Nachfrage nach Stickstoffdüngern in der Frühjahrssaison.

Icahn auch Mehrheitseigentümer bei Muttergesellschaft CVR Energy

Neben der direkten Beteiligung an CVR Partners hält Carl Icahn auch Anteile an der Muttergesellschaft CVR Energy. Auch dort stockte er in den vergangenen Tagen und Wochen immer weiter auf, nachdem ein öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 17.753.322 Stammaktien von CVR Energy zum Jahreswechsel nur auf wenig Zuspruch gestoßen war: Statt mehr als 17 Millionen Papiere wurden dem Investor nur gut 878.000 CVR Energy-Aktien angedient. Dennoch befanden sich Anfang April rund 69 Prozent aller Unternehmensanteile im Besitz von Icahn.

Da die Holding-Gesellschaft CVR Energy laut Angaben in einer Pressemitteilung von Icahn Enterprises rund 37 Prozent der Stammaktien von CVR Partners besitzt, kontrolliert Icahn darüber und durch die eigenen Zukäufe nun insgesamt rund 4,11 Millionen CVR Partners-Aktien, beziehungsweise einen Anteil von rund 40 Prozent an dem Agrarchemieunternehmen.

