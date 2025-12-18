DAX24.084 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +4,3%Nas22.916 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,11 -0,9%Gold4.327 -0,3%
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich gesunken

18.12.25 14:46 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 13. Dezember deutlich abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 13.000 auf 224.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 237.000 von ursprünglich 236.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 500 auf 217.500.

In der Woche zum 6. Dezember erhielten 1,897 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 67.000.

December 18, 2025 08:47 ET (13:47 GMT)