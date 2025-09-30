DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.805 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

Erste Auswertung der Cannabis-Legalisierung

29.09.25 06:29 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Eineinhalb Jahre nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird eine erste Auswertung zu den Auswirkungen vorgestellt. Die Evaluierung war noch im Gesetz der damaligen Ampel-Koalition festgelegt worden. Im Blick stehen sollen demnach zunächst Folgen für den Kinder- und Jugendschutz und die nun zulässigen Besitzmengen. In Berlin wollen Wissenschaftler aus Medizin und Kriminologie Erkenntnisse dazu vorstellen. Das Projekt wird vom Bundesgesundheitsministerium gefördert.

Wer­bung

Union und SPD haben im Koalitionsvertrag eine "ergebnisoffene Evaluierung" des Legalisierungsgesetzes in diesem Herbst vereinbart. Es lässt seit 1. April 2024 das Kiffen und den Anbau von Cannabis für Volljährige mit zahlreichen Beschränkungen zu. CDU und CSU hatten sich im Wahlprogramm dafür ausgesprochen, die Legalisierung wieder rückgängig zu machen./sam/DP/zb