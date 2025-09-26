DAX23.792 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Führungswechsel

Stellantis-Aktie stabil: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef

29.09.25 09:42 Uhr
Stellantis hat Joao Laranjo zum neuen Finanzvorstand ernannt.

Der Manager folgt auf Doug Ostermann, der aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist, wie der Automobilhersteller mitteilte. Laranjos werde mit sofortiger Wirkung CFO.

Laranjo war 2009 als Chief Accounting Officer für Lateinamerika zum Stellantis-Vorgänger Fiat Chrysler Automobiles gekommen. 2017 wurde er Finanzchef von Stellantis North America, bevor er zu Goodyear als Vice President of Finance wechselte. Anfang dieses Jahres kam er zurück und wurde erneut Chief Financial Officer von Stellantis North America.

Stellantis erklärte überdies, dass die Finanzprognose für das Gesamtjahr in jeder Hinsicht unverändert bleibe.

Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,08 Prozent stärker bei 7,93 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

