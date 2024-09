Erste Schätzungen: AGF Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel

AGF Management lässt sich voraussichtlich am 25.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AGF Management die Bilanz zum am 31.08.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen, dass AGF Management für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,358 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 131,2 Millionen CAD gegenüber 111,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,35 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 532,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 445,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

