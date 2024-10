Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel

Aker BioMarine AS Registered wird voraussichtlich am 01.11.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,012 USD je Aktie gegenüber 0,130 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Aker BioMarine AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 94,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,017 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,090 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 274,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,54 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net