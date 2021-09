Erste Schätzungen: Ashtead zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Minus -- US-Handel endet kaum verändert -- Zoom: Mehr Gewinn -- Lufthansa stellt sich auf "langen kalten Winter" ein -- Naspers stockt bei Delivery Hero auf -- Valneva im Fokus

TUI-Reisebüros ab Oktober wieder in Kurzarbeit. PUMA und QIAGEN wohl im DAX 40 - Beiersdorf dagegen nicht. BASF und Shanshan gründen JV für Batteriematerialien in China. Johnson & Johnsons HIV-Impfstoffstudie bei Frauen in Sub-Sahara-Afrika scheitert. Bayer startet klinische Phase-III-Studie mit Elinzanetant. Neuer Finanzvorstand bei Schaeffler: Claus Bauer folgt auf Patzak.