DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -3,1%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.192 +0,5%Euro1,1758 -0,1%Öl72,02 +0,1%Gold5.000 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
Top News
NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Blue Star New Chemical Material verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

20.02.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Blue Star New Chemical Material Co Ltd (A)
10,48 CNY -0,17 CNY -1,60%
Charts|News|Analysen

Blue Star New Chemical Material öffnet voraussichtlich am 07.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,145 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Blue Star New Chemical Material in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,21 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 4,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,483 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 16,95 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 15,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Blue Star New Chemical Material

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Blue Star New Chemical Material

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Blue Star New Chemical Material Co Ltd (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung