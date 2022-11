Erste Schätzungen: ChargePoint A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ChargePoint A wird voraussichtlich am 01.12.2022 die Bilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,203 USD. Dies würde einen Verlust von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ChargePoint A -0,145 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 132,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 103,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,828 USD, gegenüber -0,602 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 482,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 242,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

