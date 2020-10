Erste Schätzungen: CSC Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CSC Financial lädt voraussichtlich am 24.10.2020 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2020 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,303 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 36,50 Prozent auf 5,18 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,950 CNY im Vergleich zu 0,670 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 17,94 Milliarden CNY, gegenüber 19,41 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net