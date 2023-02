Erste Schätzungen: Element Financial legt Quartalsergebnis vor

Element Financial veröffentlicht voraussichtlich am 06.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,260 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Element Financial einen Gewinn von 0,210 CAD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent auf 270,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 245,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,08 CAD, gegenüber 0,840 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,11 Milliarden CAD im Vergleich zu 973,8 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net