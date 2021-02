Erste Schätzungen: EverQuote A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EverQuote A lässt sich voraussichtlich am 22.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird EverQuote A die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,146 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 265,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 91,9 Millionen USD – ein Plus von 24,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EverQuote A 73,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,419 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,280 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 341,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 248,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net