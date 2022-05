Erste Schätzungen: High Tide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

High Tide wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.06.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,073 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

High Tide soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,273 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,840 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 338,1 Millionen CAD, gegenüber 181,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net