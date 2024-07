Erste Schätzungen: Hydro One präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

Hydro One gibt voraussichtlich am 14.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,482 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,92 Milliarden CAD gegenüber 1,86 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,81 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,10 Milliarden CAD, gegenüber 7,84 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net