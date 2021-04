Erste Schätzungen: Kearny Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kearny Financial wird voraussichtlich am 29.04.2021 das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,180 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kearny Financial in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 48,8 Millionen USD im Vergleich zu 41,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,683 USD, gegenüber 0,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 198,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

