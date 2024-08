Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel

Laurentian Bank of Canada wird voraussichtlich am 30.08.2024 die Bücher zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,882 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Laurentian Bank of Canada einen Gewinn von 1,03 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 60,96 Prozent auf 255,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 653,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,89 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,02 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net