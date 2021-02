Erste Schätzungen: Magyar Telekom Telecommunications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Magyar Telekom Telecommunications lässt sich voraussichtlich am 25.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Magyar Telekom Telecommunications die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 10,54 HUF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Magyar Telekom Telecommunications ein EPS von 12,33 HUF je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 185,07 Milliarden HUF – ein Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Magyar Telekom Telecommunications 182,32 Milliarden HUF erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 38,51 HUF je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 39,52 HUF je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 662,04 Milliarden HUF, gegenüber 666,65 Milliarden HUF im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net