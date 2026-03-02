DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.553 -0,5%Euro1,1681 -0,1%Öl79,66 +2,0%Gold5.360 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Momo A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

03.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Momo Inc (A) (spons. ADRs)
5,50 EUR 0,10 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Momo A wird voraussichtlich am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,36 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Momo A ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,56 Milliarden CNY für Momo A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 366,7 Millionen USD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,82 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 10,34 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Momo A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Momo A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Momo A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Momo Inc (A) (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung