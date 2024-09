Erste Schätzungen: Oil Gas Development gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel

Oil Gas Development präsentiert in der voraussichtlich am 25.09.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,311 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 400,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net