DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.553 -0,5%Euro1,1681 -0,1%Öl79,66 +2,0%Gold5.360 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Pieridae Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

03.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pieridae Energy Limited Registered Shs
0,58 EUR 0,03 EUR 5,04%
Charts|News|Analysen

Pieridae Energy lädt voraussichtlich am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 57,6 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 32,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,070 CAD, gegenüber -0,200 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 223,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 201,1 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pieridae Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pieridae Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Pieridae Energy Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung