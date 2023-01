Erste Schätzungen: Pros gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pros wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,132 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pros soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,548 USD, gegenüber -0,660 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 274,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 251,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net