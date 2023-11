Erste Schätzungen: Smith&Wesson Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel

Smith&Wesson Brands wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.12.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Smith&Wesson Brands im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 123,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,26 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,930 USD, gegenüber 0,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 515,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 479,2 Millionen USD generiert wurden.

