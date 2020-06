Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stolt-Nielsen präsentiert in der voraussichtlich am 02.07.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2020 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 462,8 Millionen USD gegenüber 519,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,83 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,603 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,350 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,93 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

