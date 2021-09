Erste Schätzungen: TAKEUCHI MFG verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel

TAKEUCHI MFG präsentiert in der voraussichtlich am 07.10.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2021 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 64,37 JPY. Im Vorjahresquartal waren 58,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll TAKEUCHI MFG 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,80 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TAKEUCHI MFG 27,44 Milliarden JPY umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 240,43 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 204,78 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 133,18 Milliarden JPY, gegenüber 112,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net