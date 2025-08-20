Erste Schätzungen: Toro präsentiert Quartalsergebnisse

Toro präsentiert in der voraussichtlich am 04.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte Toro einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,16 Milliarden USD gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net