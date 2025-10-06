DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.732 +0,3%Euro1,1724 ±-0,0%Öl65,48 +1,7%Gold3.935 +1,2%
Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

06.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Var Energi ASA Registered Shs
2,93 EUR -0,05 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Var Energi ASA Registered wird voraussichtlich am 21.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass Var Energi ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,096 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,35 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 19,58 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,415 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,55 Milliarden USD, gegenüber 79,29 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

