Ausblick: Var Energi ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

20.10.25 07:01 Uhr
Var Energi ASA Registered lässt sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Var Energi ASA Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Var Energi ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 NOK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,19 Milliarden USD, was einem Umsatz von 19,58 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 8,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 79,29 Milliarden NOK in den Büchern standen.

