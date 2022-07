BNP Paribas-Aktie legt zu: BNP Paribas beim Gewinn über Erwartungen

Der französische Kreditgeber teilte mit, dass sein Nettogewinn auf 3,18 Milliarden Euro von 2,91 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen sei. Die Erträge beliefen sich auf 12,78 Milliarden Euro, ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Nettozinserträge und Gebühren, aber ein Rückgang von 3,3 Prozent gegenüber dem ersten Quartal.

Die Zahlen übertrafen die Konsenserwartungen von 2,80 Milliarden Euro für den Nettogewinn und 12,36 Milliarden Euro für die Einnahmen, so die von Factset befragten Analysten.

BNP meldete ein starkes Wachstum von 10,6 Prozent bei den Erträgen im Firmenkunden- und institutionellen Geschäft, da sie Marktanteile hinzugewinnen konnte, während das Geschäft mit Firmenkunden, Privatkunden und Dienstleistungen um 11,1 Prozent wuchs.

Die Kernkapitalquote (Core Equity Tier 1) der in Paris ansässigen Bank - ein Maß für die Finanzkraft - lag bei 12,2 Prozent und damit um 20 Basispunkte niedriger als Ende März, während die Eigenkapitalrendite (Return on Tangible Equity), die die Rentabilität misst, 12,4 Prozent betrug.

BNP gab an, dass die Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent gestiegen sind, obwohl das Ertragswachstum ebenfalls höher ausfiel. Die Risikokosten sanken im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 789 Millionen Euro, obwohl BNP eine Rückstellung in Höhe von 511 Millionen Euro für erwartete Verluste im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, der höheren Inflation und den Zinssätzen anführte, die teilweise durch eine Auflösung von Rückstellungen in Höhe von fast 200 Millionen im Zusammenhang mit Covid-19 ausgeglichen wurde.

In Paris geht es für BNP-Papiere zeitweise um 3,39 Prozent nach oben auf 46,215 Euro.

Von Ed Frankl

PARIS (Dow Jones)

