Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GoPro lässt sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GoPro die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,108 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GoPro noch 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,87 Prozent auf 165,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 USD, gegenüber 0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

