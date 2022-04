P&G-Aktie vorbörslich stark: Procter & Gamble erhöht Umsatzprognose

Der organische Umsatz solle nun um sechs bis sieben Prozent wachsen, teilte der Konsumgüterkonzern am Mittwoch in Cincinnati mit. Damit ist die Spanne je zwei Prozentpunkte höher als bisher angepeilt. Die Wachstumsprognose für den verwässerten Gewinn je Aktie von sechs bis neun Prozent wurde bestätigt. Die Aktie legt nach der Zahlenvorlage vorbörslich an der NYSE zeitweise um 1,59 Prozent auf 161,94 US-Dollar zu.

Procter & Gamble hatte bereits nach sechs Monaten seine Umsatzprognose erhöht. Nun habe man "ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum vorgelegt und trotz erheblicher und zunehmender Kostenbelastungen Fortschritte beim Gewinnwachstum gemacht", sagte Unternehmenschef Jon Moeller. Dabei konnte der Konzern in den vergangenen drei Monaten die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende März) erlöste das Unternehmen mit 19,4 Milliarden US-Dollar (17,89 Mrd Euro) sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten weniger erwartet. Der organische Umsatz, der um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte bereinigt wird, legte um zehn Prozent zu. Hier hatten die Analysten durchschnittlich 6,2 Prozent Plus erwartet. Der Gewinn erhöhte sich um drei Prozent auf 3,36 Milliarden Dollar.

