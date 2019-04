Transportkonzept der Zukunft? Das sagen Analysten zur Lyft-Aktie

Trotz des letztendlich mauen Börsenauftakts der Lyft -Aktie, können die Einschätzungen der Analysten in erster Linie als optimistisch betrachtet werden. Mehrheitlich wurden die Kursziele über dem Ausgabepreis bei 72 US-Dollar je Anteilsschein angesetzt. Die Gründe dafür sind vor allem in den Aussichten für das Konzept zu finden.

Lyft-Aktie: Grund zur Sorge?

Die Lyft-Aktie startete ihr Börsendasein mit einem Erstkurs von 87,24 US-Dollar, 20 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 72 US-Dollar. Zwischenzeitlich wurde der Kurs auf 88,60 US-Dollar hochgetrieben, doch der Fall folgte schnell. In den erst wenigen Handelswochen verlor die Aktie deutlich an Wert, während der vergangenen Handelstage pendelte die Aktie des Taxischrecks um die Marke von 60 US-Dollar. Zuletzt stand am 23. April ein Schlusskurs von 60,25 US-Dollar an der Kurstafel - rund 30 Prozent unter dem Erstkurs.

Doch offenbar besteht deswegen kein Grund zur Sorge: Die Bewertung des Transportunternehmens wird eben wegen dieser frühen Underperformance sogar eher als realistisch eingestuft. Stephen Ju, Analyst bei der Credit Suisse, teilte seinen Kunden in einer Notiz mit, dass sich Anleger keine Gedanken über die kurzfristige Aktienentwicklung machen sollten. Vielmehr sei der Fokus auf die Fundamentaldaten zu legen, die in Lyfts Fall stark seien.

Analysten optimistisch für Lyft

Die Kursziele zeugen teilweise von hohen Erwartungen an die Lyft-Aktie: Angeführt wird die Liste der Kursziele von der Credit Suisse, die der Aktie ein Outperform mit einem Ziel von 95 US-Dollar je Papier verpasst. Auch die US-amerikanische Investmentbank Jefferies hat das Kursziel mit 86 US-Dollar im Vergleich zum derzeitigen Kurs hoch angesetzt, ebenso wie die Schweizer Großbank UBS: Sie bewertet die Lyft-Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 82 US-Dollar. Von dem Shared-Economy-Modell zeigt sich die Schweizer Großbank mehr als überzeugt, Lyft verfüge über alle "positiven Facetten" des vielseitigen Transportmarktes. Das US-Investmenthaus JPMorgan stuft die Aktie des Taxischrecks mit Overweight ein und stellt ebenfalls ein Kursziel von 82 US-Dollar in Aussicht.

"Zukunft des Personentransportes"

Das Transportunternehmen kommt in der ersten Runde von Analystenstimmen gut an. Stephen Ju von der Credit Suisse zeigt sich überzeugt vom Konzept des Börsenneulings: "Lyft bietet dem Verbraucher zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, Transportkapazitäten je nach Bedarf zu mieten" - so fallen für Nutzer Anschaffungs- und Instandhaltungskosten weg. Dieser Markt sei langfristig gesehen auf 1,2 Billionen US-Dollar zu beziffern, schreibt der Credit Suisse-Analyst. Dieser positiven Einschätzung schließen sich weitere Stimmen an: Piper Jaffray-Analysten betiteln Lyft als "Fahrzeug für den Wandel in der Zukunft des Personentransports".

Die Analysten heben gesammelt den weltweiten Markt, auf dem Lyft agiert, und sein enormes Potenzial hervor. Darüber hinaus wird auch positiv gewertet, dass es noch nicht viele konkurrierende Unternehmen gibt. Neben dem derzeit größten Konkurrenten Uber, dessen Sprung aufs Börsenparkett noch bevorsteht, forschen aber auch andere Unternehmen in dieser Branche. Unter anderem verkündete Tesla-Chef Elon Musk kürzlich, bereits im nächsten Jahr selbstfahrende Tesla-Taxis auf die Straßen schicken zu wollen, ebenfalls mit einem Sharing-Konzept im Hintergrund.

