eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,90 USD ab.
Die eToro-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 43,90 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 43,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,45 USD. Der Tagesumsatz der eToro-Aktie belief sich zuletzt auf 12.543 Aktien.
Am 12.08.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.
Am 16.06.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.06.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von eToro.
Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,19 USD je Aktie.
