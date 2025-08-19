eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag stabil
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,98 USD.
Die eToro-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,98 USD an der Tafel. Bei 42,51 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 41,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 39.361 eToro-Aktien.
Am 12.08.2025 lud eToro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
