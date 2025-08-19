eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag fester

Blick auf eToro-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von eToro. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 41,87 USD zu.

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 41,87 USD. Den Tageshöchststand markierte die eToro-Aktie bei 42,12 USD. Bei 41,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11.136 eToro-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 16.06.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

