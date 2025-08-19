DAX23.730 ±-0,0%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.226 -0,1%Nas22.664 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,12 -2,3%Gold3.829 +1,8%
Blick auf eToro-Kurs

eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag fester

29.09.25 16:11 Uhr
eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von eToro. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 41,87 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
35,20 EUR 0,40 EUR 1,15%
Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 41,87 USD. Den Tageshöchststand markierte die eToro-Aktie bei 42,12 USD. Bei 41,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11.136 eToro-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 16.06.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

