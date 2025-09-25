eToro Aktie News: eToro verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 40,69 USD abwärts.
Die eToro-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 40,69 USD abwärts. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,46 USD ab. Mit einem Wert von 41,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 19.518 eToro-Aktien den Besitzer.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 12.08.2025.
eToro wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 16.06.2026 vorlegen. eToro dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.06.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,19 USD je eToro-Aktie.
Redaktion finanzen.net
