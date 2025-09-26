Armlogi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Armlogi hat am 25.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Armlogi 0,010 USD je Aktie generiert.

Armlogi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,370 USD. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Armlogi 190,41 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 166,98 Millionen USD erwirtschaftet worden.

