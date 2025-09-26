DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.705 ±-0,0%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Legacy Education verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

27.09.25 06:35 Uhr

Legacy Education präsentierte am 25.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,590 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Legacy Education ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 64,17 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 46,00 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

