Accenture vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Accenture stellte am 25.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,74 ARS. Im Vorjahresviertel waren 32,74 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.142,17 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.146,05 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 177,85 ARS. Im letzten Jahr hatte Accenture einen Gewinn von 110,78 ARS je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 76.510,71 Milliarden ARS gegenüber 47.143,38 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net