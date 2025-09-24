eToro Aktie News: eToro am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 41,45 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die eToro-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 41,45 USD. Das Tagestief markierte die eToro-Aktie bei 41,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,88 USD. Der Tagesumsatz der eToro-Aktie belief sich zuletzt auf 25.782 Aktien.
eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Am 16.06.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte eToro möglicherweise am 15.06.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?
eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag
MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu eToro
Analysen zu eToro
Keine Analysen gefunden.