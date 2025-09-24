eToro Aktie News: eToro am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 41,45 USD abwärts.

Die eToro-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 41,45 USD. Das Tagestief markierte die eToro-Aktie bei 41,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,88 USD. Der Tagesumsatz der eToro-Aktie belief sich zuletzt auf 25.782 Aktien.

eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Am 16.06.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte eToro möglicherweise am 15.06.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

