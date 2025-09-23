DAX23.686 +0,3%ESt505.474 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.349 +0,1%Nas22.570 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
eToro Aktie News: eToro zieht am Nachmittag an

24.09.25 16:09 Uhr
eToro Aktie News: eToro zieht am Nachmittag an

Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 44,01 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
37,00 EUR -0,80 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,01 USD. Die eToro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 44,13 USD. Zuletzt wechselten 12.318 eToro-Aktien den Besitzer.

eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Die eToro-Bilanz für Q1 2026 wird am 16.06.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

