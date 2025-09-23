eToro Aktie News: eToro zieht am Nachmittag an
Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 44,01 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von eToro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,01 USD. Die eToro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 44,13 USD. Zuletzt wechselten 12.318 eToro-Aktien den Besitzer.
eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Die eToro-Bilanz für Q1 2026 wird am 16.06.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.
In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?
eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag
MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu eToro
Analysen zu eToro
Keine Analysen gefunden.