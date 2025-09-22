DAX23.639 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.525 +0,3%Nas22.730 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
So entwickelt sich eToro

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Aufschlag

23.09.25 16:10 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 46,00 USD zu.

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 46,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die eToro-Aktie bei 46,00 USD. Bei 45,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13.603 eToro-Aktien gehandelt.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 16.06.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können eToro-Anleger Experten zufolge am 15.06.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,19 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

