INDEX-MONITOR: Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Broker Robinhood ist seit diesem Montag Mitglied im S&P 500 . Zudem sind AppLovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister EMCOR Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Index-Anbieter S&P Global Anfang September mitgeteilt hatte. Aus dem Index herausgenommen wurden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy./mis/stk/jha/

