Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Robinhood am Abend ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 127,67 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 127,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Robinhood-Aktie bisher bei 128,92 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 123,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.251.857 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 344,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 05.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 98,13 Prozent gesteigert.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,98 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung

Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen