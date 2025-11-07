Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag mit roten Vorzeichen

DAX23.553 -0,8%Est505.569 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.665 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Aktienentwicklung

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 123,66 USD ab.

Die Robinhood-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 123,66 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 120,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.802.947 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,40 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 28,70 USD. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 330,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 05.11.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 1,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 98,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

